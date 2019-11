Spa keyfi seyahatte de yanınızda

The Body Shop, ‘Spa Of The World’ serisinin seyahat boy ürünleriyle her yerde yanınızda. Vücut bakım ritüelini aksatmadan yapabileceğiniz ve cildinize hak ettiği bakımı sağlayacağınız ‘Spa Of The World’ ürünleri nereye giderseniz gidin 50 ml boylarıyla sizinle geliyor.Etiyopya’da üretilen ve sıkılaştırıcı özelliği ile bilinen yüksek kafein içeren yeşil kahve ile zenginleştirilmiş Ethiopian Green Coffee Body Cream ciltte sıkılaşma ve incelme sağlıyor.“Kahve’nin Evi” olarak bilinen Kaffa bölgesinden elle toplanan yeşil kahve özü içeren krem masaj ile uygulandığında ciltte sıkılaşmanın yanında ipeksi bir yumuşaklık elde ediliyor.Spa Of The World Sıkılaştırıcı Bakım Ritüeli’nin bir diğer ürünü ise French Grape Body Scrub. İçeriğinde yer alan üzüm tohumlarında bulunan polifenolün güçlü antioksidan etkisi sayesinde daha pürüzsüz ve sıkı bir cilde sahip olmak mümkün. Fransa’dan üzüm çekirdeği tozu ve yerel ticaret ürünü Paraguay şekeri ile zenginleştirilen vücut peeling’i ile daha yumuşak ve yenilenmiş bir cilt elde ediliyor.Dünyanın dört farklı köşesinden ve antik çağlardaki güzellik ritüellerinden esinlenen Spa of the World serisindeki Hawaiian Kukui Body Cream’de nesiller boyunca Hawaii kadınlarının, kavurucu güneş altında yıpranan ciltlerini korumak ve beslemek için kullandıkları Kukui yağı var.Olağanüstü nemlendirici özelliğe sahip olan bu yağ, cilde doğal elastikiyetini geri kazandırır, ışıltı verir ve cildi yumuşatarak besler. Vücudunuzun tazelenmeye ve özenle beslenmeye ihtiyaç duyduğu anlarda, Kukui krem rahatlamanızı sağlar.Japanese Camellia Body Cream ise 8.yy’dan beri Japon kadınları tarafından cildi nemlendirmek ve yumuşatmak için kullanılan Kamelya yağı içerir. Bu saf ve zarif çiçeğin harika kokusu, ihtiyaç duyulan ferahlama hissini verir. Sakinlik ve huzur için birebir olan kadifemsi ve hafif dokusu olan vücut kremi ile ideal bakım elde edilir.Vücudu dinlendirmek ruhu sakinleştirmekten geçer. Spa of The World serisinin canlandırıcı ritüelinde yer alan deniz yosunlu jel krem cildin nemlenmesini sağlıyor, Atlantik Okyanusu’ndan gelen yosun ve naneli aromalara sahip jel krem vücudu canlandırıyor.