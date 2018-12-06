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Space X'in roketi Falcon 9'un suya düşme anı böyle görüntülendi

Space X Uluslararası Uzay İstasyonu'na roket fırlattı ancak Falcon 9 iniş esnasında kontrolü kaybederek suya düştü.

06 Aralık 2018, Perşembe 13:11 Son Güncelleme:
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Space X'in roketi Falcon 9'un suya düşme anı böyle görüntülendi

Space X'in uzay roketi Dragon, Cape Canaveral uzay istasyonundaki iniş bölgesine yaklaşırken kontrolü kaybetti ve suya düştü.

Kalkışından 48 saat geçmeden iniş için hazırlandığı sırada kontolünü kaybedip düşen roket pazartesi günü yerel saatle öğleden sonra 13: 16'da Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatılmıştı.

Canlı yayını kesen Space X roketin düşme anını izleyicilerine yansıtmadı. Elon Musk ise Twitter'dan yayınladığı videoda roketin iniş takımlarının dönerek arızalandığını takipçileriyle paylaştı.

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