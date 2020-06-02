Bob Behnken ve Doug Hurley isimli astronotlar, 30 Mayıs’ta SpaceX'in Crew Dragon isimli uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru bir yolculuğa çıktılar.

Uzay aracı dünyanın yörüngesinden çıktıktan sonra hiç de beklemedikleri bir görüntü ile karşı karşıya geldiler. Canlı yayında ekranlara yansıyan oyuncak dinozor oldukça ilgi çekmişti. Peki ekranlara yansıyan oyuncak dinozorun orada ne işi vardı? Bu sorunun yanıtı Astronot Behnken'dan geldi.

Bob Behnken, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Crew Dragon'un içinde bir "Apatosaurus" olduğunu söyledi. Behnken, sosyal medyanın gündemine oturan bu dinozorun neden orada olduğu sorunun cevabını açıkladı.

Behnken, hem kendisinin hem de diğer astronot Doug Hurley'in çocuklarının dinozorlara ilgi duyduğunu söyledi. Göreve başlamadan önce bir araya gelen iki aile, ellerindeki tüm dinozor oyuncakları toplamışlar ve çocuklarına bir seçim yaptırmışlar. Yapılan seçim, pembe-mavi renkli bu oyuncak olmuş ve astronotlar, çocuklarına ait Apatosaurus'u uzaya götürmeye karar vermişler.

Behnken aynı zamanda söz konusu oyuncağı uçuşta yer çekiminin ortadan kalktığını gösteren Sıfır G Göstergesi olarak kullandıklarını da söyledi.







