SpaceX, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) taşımak için geliştirdiği Crew Dragon isimli uzay aracını son andan bir değişiklik olmazsa 27 Mayıs tarihinde uzaya fırlatacak. Şirket bunun öncesinde astronotlarının eğitimde kullandığı simülatörü herkese açık olarak yayınladı.





NASA, Twitter üzerinden konu hakkındai “Astronotlarımız Crew Dragon uzay aracını kullanmak ve UUİ’ye kenetlemek için yoğun eğitimler alıyor. Siz, aracı UUİ’ye kenetleyebilir misiniz? Kendinizi SpaceX simülatörüyle bir astronot gibi eğitin.” dedi.

SpaceX'in internet sitesi üzerinde oynanan uzay modülünü istasyona bağlama simülatörü oldukça zor. Simülatörün ana amacı, istasyonda belirtilen bağlantı noktasına tüm yeşil değerler "0.2 m/s"nin altında olacak şekilde yanaşabilmek. Tabi tüm bunları uzay boşluğunda yapmanız gerekiyor.

Normal şartlar altında kenetlenme işini otomatik olarak yapan Crew Dragon, yine de işler ters giderse diye elle kenetlenme imkânı da sunuyor. Astronotlar ise bu simülatörde ihtiyaç halinde kontrolleri ele almak gerekirse diye eğitim alıyor.







