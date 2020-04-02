Reuters, SpaceX, çalışanların "önemli gizlilik ve güvenlik kaygıları" nedeniyle video konferans uygulaması Zoom'u kullanmalarını yasakladığını bildirdi.

Corona virüs, işten ve evden öğrenmede bir artışa neden olduğundan, Zoom hızla seçilen video toplantısı uygulaması haline geldi. Cumartesi günü çalışanlara gönderilen bir e-posta, Zoom'a tüm erişimin devre dışı bırakıldığını söyledi. Bu karar “Zoom, kullanıcı verilerini Facebook'a gönderiyor' haberlerinin ardından geldi.

E-postada SpaceX, "Çoğumuzun bu aracı konferans ve toplantı desteği için kullandığını biliyoruz. Lütfen alternatif iletişim aracı olarak e-posta, metin veya telefon kullanın" sözlerine yer verdi.

Zoom'un artan popülaritesi ile, güvenlik uygulamaları, yerleşik dikkat izleme özelliklerinden, davetsiz katılımcıların toplantılara girdiği ve toplantıları engellediği haberleri beraberinde geldi.

Bu uygulamalar New York Başsavcısı Letitia James'in de dikkatini çekti. James'in ofisi Zoom'a gizlilik güvenlik açığıyla ilgili endişeleri özetleyen ve ağında artan trafik göz önüne alındığında şirketin kullanıcıları güvende tutmak için hangi adımları uyguladığını soran bir mektup gönderdi. Çarşamba günü, güvenlik araştırmacıları, bilgisayar korsanlarının Zoom kullanıcılarının Mac'lerindeki web kameralarının ve mikrofonların kontrolünü ele geçirmesine izin verebilecek iki hatayı daha ortaya çıkardı.