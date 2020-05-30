Haberler Bilim & Teknoloji Haberleri SpaceX Dragon uzay aracı fırlatıldı SpaceX Dragon uzay aracı fırlatıldı Bilim & Teknoloji Falcon 9 roketiyle fırlatılan SpaceX Dragon uzay aracı Falcon 9 Roketinden ayrıldı. Falcon 9 roketi dünyaya geri dönüyor. 30 Mayıs 2020, Cumartesi 22:30 Son Güncelleme: 30.05.2020 22:30 YAZI BOYUTU Abone Ol Bu VideoİlginiÇekebilir PAYLAŞ SpaceX Falcon 9 SpaceX Dragon POSTA’YI TAKİPTE KAL BUNLARI DA OKUYUN 1 'Aşk-ı Memnu'nun 'Cemile'sinin son hali 2 Google'a dava açıldı 3 Acun Ilıcalı iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir 4 Tuz Gölü’ne gelmeye başladılar 5 Erzurum, Sivas ve Bingöl'de gök taşı düştü