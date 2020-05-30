Bilim & Teknoloji SpaceX Dragon uzay aracı fırlatıldı

SpaceX Dragon uzay aracı fırlatıldı

Bilim & Teknoloji

SpaceX Dragon uzay aracı fırlatıldı

Falcon 9 roketiyle fırlatılan SpaceX Dragon uzay aracı Falcon 9 Roketinden ayrıldı. Falcon 9 roketi dünyaya geri dönüyor.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 22:30 Son Güncelleme:
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