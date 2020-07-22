Bilim & Teknoloji SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı

SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı

Bilim & Teknoloji

SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Güney Kore'ye ait askeri iletişim uydusunu uzaya yolladı.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi fırlatışın ardından şirketin okyanustaki yüzer platformuna iniş yaptı.

Airbus tarafından üretilen uydu, Güney Kore ordusuna güvenli uydu iletişimi imkanı sağlayacak.

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