SpaceX’in dört sıradan insanı taşıyan Crew Dragon kapsülü pazar sabah karşı Dünya’nın atmosferine daldı ve Florida’nın doğu kıyılarında denize iniş yaparak şirketin uzaydaki ilk sivil görevini tamamladı.

"Inspiration4" adı verilen uçuşun bütün masrafları milyarder Jared Isaacman tarafından karşılanmıştı ve uçuş otomatik pilot ile gerçekleşti. Isaacman'in uçuş için ne kadar ödeme yaptığı açıklanmasa da Time dergisi, Elon Musk'ın SpaceX şirketine 200 milyon dolar ödediğini tahmin ediyor.

16 Eylül'de başlayan uçuş neredeyse 3 gün sürdü. Yolcular bu 3 günlük uçuş boyunca dünyayı uzaydan görme deneyimini yaşadı.

Isaacman, inişten hemen sonra SpaceX görev kontrol birimine “SpaceX’e çok teşekkürler, bizim için harika bir yolculuktu ve daha yeni başlıyoruz.” mesajını gönderdi.

Uçuşun en önemli özelliğinden birisi, rokette hiçbir astronotun bulunmaması oldu. Bu anlamda ABD'li roket geliştiricisi SpaceX, uzay turizminde yeni bir kapıyı araladı.