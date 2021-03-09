SpaceX kamyonlar, gemiler ve uçaklar için Starlink projesi başlatıyor

SpaceX, söz konusu izinle ABD’de bulunan kara araçları ve dünya çapında hareket eden gemiler ve uçaklar için geniş bant internet hizmeti vermeyi planlıyor. Şirket gerekli izinleri alırsa, ülkenin bir ucundan diğer ucuna yük taşıyan kamyonlar, okyanusları aşan gemiler ve bir ülkeden diğerine uçan uçaklarda geniş bant internet kullanabilecek.

SpaceX’in araçlara monte edilecek uydu terminalleri, evlere kurulan standart geniş bant Starlink internet ekipmanları ile benzer olacak. SpaceX, terminallerin binek araçlara ve eğlence amaçlı kullanılan teknelere de konumlandırılabileceğini ifade etse de Elon Musk paylaşmış olduğu bir tweet’te binek araçların planlarında olmadığını ifade etti.

SpaceX'in uygulaması, ABD'de 1 milyona kadar kullanıcı terminalini dağıtmak için zaten FCC iznine sahip olduğunu belirtti. Görünüşe göre hareketli araçlar üzerinde terminallere izin veren lisans, toplam terminal sayısını artırmayacak. Ancak SpaceX, FCC'den izin verilen terminal sayısını 1 milyondan 5 milyona çıkarmak için ayrıca izin istedi.

Mevcut Starlink kullanıcıları, uydu terminallerini aldıklarında kurulumu kendi başlarına gerçekleştirebiliyorlar. Ancak araçlara entegre edilecek Starlink terminalleri için durum böyle olmayacak. SpaceX, izin başvurusunda bu konuyla ilgili olarak kullanıcıların korunması ve insanların radyasyondan etkilenmemesini garanti altına almak için terminallerin araçlara ve gemilere profesyonel montaj ekipleri tarafından entegre edileceğini ifade etti.

Musk, Ekim 2020'de Starlink'in hızlı hareket eden araçlara yerleştirilebileceğini de söyledi.