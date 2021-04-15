SpaceX, Mars’a gidecek rokete Starlink internet alıcısı ekledi

Uzay meraklısı Carter Goode bu hafta yapılacak bir uçuş testi öncesinde, yeni nesil uzay aracı SpaceX’in Teksas, Boca Chica’daki tesisinin fırlatma rampasında dururken Starship SN15’in gövdesine bakıyordu ve aşağıdan bakmaya başlayınca gövdenin üçte ikisine gelen yerde bir Starlink çanağı gördü.

SpaceX ayrıca “tek kullanıcılı bir terminali 12,5 km’yi aşmayan irtifalarda deneysel olarak” çalıştırmak için geçici izin istedi.

Şu anda Dünya çevresinde yörüngede bin 300’den fazla Starlink uydusu var ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 42 bin uydunun yer aldığı bir takım uydunun oluşturulması planlanıyor.

Bazı hava araçlarında ve kargo gemilerinde de kullanılması beklenen Starlink’in geniş bant ağı ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, Polonya ve Birleşik Krallık’ta halihazırda faaliyet halinde.

Hızı mevcut geniş bant fiber internete rakip olacak fakat Starlink yerleşim alanlarında yaşayanlara hizmet etmek için inşa edilmiyor. Ana fikir bunun yerine erişimin genellikle sorunlu olduğu veya bulunmadığı yerlere internet bağlantısı sunmak.

SpaceX “2021’de dünyada yerleşimin olduğu yerlerde neredeyse küresel kapsama alanına” erişebilmek için Starlink ağını genişletmeye devam etmeyi amaçlıyor.

SpaceX CEO’su Elon Musk uzay interneti projesinin 2050’ye kadar Mars’ı kolonileştirme hedefini finanse etmek için kullanılacağını söylemişti.

Hem Starlink hem de Starlink’in potansiyel olarak gereken finansmanı sağlayacağı Starship, Mars’ı kolonileştirmek için hayati öneme sahip olabilir.

Musk her yıl her biri 100 kişiye kadar taşıyabilen 100 Starship inşa etmeyi umuyor. Mürettebatlı uçuşlar önümüzdeki yıl kadar erken bir tarihte gerçekleşebilir, ilk ticari uçuşsa çoktan 2023’te gerçekleşecek gibi planlandı.



