SpaceX şimdi de reklamları gökyüzüne taşıyacak

Geometric Energy Corporation’ın (GEC) CEO’su ve kurucu ortağı Samuel Reid, CubeSat adlı bir reklam uydusunu uzaya fırlatmak için SpaceX ile ortaklık yaptığını söyledi. Yörüngeye fırlatılacak olan uydunun bir tarafında şirketlerin logolarının ve reklamlarının gösterilmesi için teklif verebilecekleri devasa bir ekran olacak.

Reid konu hakkında, “Logolarını tasvir etmek isteyen şirketler olabilir… ya da biraz daha kişisel ve sanatsal olabilir. Belki Coca-Cola ve Pepsi logoları için kavga edecek ve birbirlerini geri alacaklardır Uzaya erişimi demokratikleştirebilecek ve merkezi olmayan katılıma izin verebilecek bir şey elde etmeye çalışıyorum. Umarım insanlar uygunsuz, aşağılayıcı veya saldırgan bir şeye para harcamazlar” dedi.

Ayrıca uyduda piksel alanı paylaştırmak için ‘token’ satın almanız gerekiyor. Reid, müşterilere Dogecoin ile ödeme yapabilme imkanı vermek istediğini dile getirdi.

SpaceX ise konu hakkında henüz bir yorumda bulunmadı.







