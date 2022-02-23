Bilim & Teknoloji SpaceX, uzaya 46 Starlink uydusu daha fırlattı

SpaceX, uzaya 46 Starlink uydusu daha fırlattı

Bilim & Teknoloji

SpaceX, uzaya 46 Starlink uydusu daha fırlattı

SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 46 uyduyu daha uzaya gönderdi.

23 Şubat 2022, Çarşamba 08:41 Son Güncelleme:
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Uydular, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

SpaceX'in Starlink projesi kapsamında 10 Şubat'ta uzaya gönderdiği uydulardan 40'ının Güneş kaynaklı jeomanyetik fırtına nedeniyle düştüğü açıklanmıştı.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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