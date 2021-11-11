SpaceX, uzaya dört astronot daha gönderecek

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 6 ay kalacak yeni astronot ekibini taşıyacak uzay aracını bu gece yarısı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatacak.

Crew-3 ismi verilen uçuşta, 3 Amerikalı 1 Alman olmak üzere 4 astronotun yer alacağı bildirilirken NASA'nın uçuş ekibinde yer alacak 44 yaşındaki Raja Chari'nin uzaya giden Hint asıllı beşinci astronot olacağı, daha önce ABD Hava Kuvvetlerinde pilot olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

NASA mürettebatının, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak bir kapsül ile yaklaşık 24 saat içinde UUİ'ye ulaşması bekleniyor.

SpaceX'in NASA'nın 4 astronotunu taşıyan kapsülü, pazartesi günü Florida açıklarındaki Meksika Körfezi'ne güvenli şekilde inmişti.

Kapsülde yaşanan tuvalet sorunu nedeniyle astronotların 8 saatlik iniş yolculuğunda bebek bezi kullanmak zorunda kaldıkları bildirilmişti.