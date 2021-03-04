Dünya SpaceX'in aracı inişten sonra patladı

SpaceX'in aracı inişten sonra patladı

Dünya

SpaceX'in aracı inişten sonra patladı

SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship, yüksek irtifa deneme sürümünün ardından iniş yaptıktan kısa bir süre sonra patladı.

04 Mart 2021, Perşembe 09:13 Son Güncelleme:
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SpaceX'in 3. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdiği yeni nesil dev uzay aracı Starship, başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdi. Ancak Starship aracı platforma dikey ve yumuşak bir iniş gerçekleştirmesine rağmen, bir süre sonra motor bölümünde görülen alevlerin büyümesi sonucu büyük bir gürültüyle patladı.


SpaceX'in kurucusu ve CEO`su Elon Musk'un diğer araçlardan farklı olarak, Mars'a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirdiği dev boyutlu Startship'in daha önceki iki demesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Teksas'ın Meksika sınırı yakınındaki deneme platformunda gerçekleştirilen uçuş sonrası gerçekleşen patlamaya yakıt tankında meydana gelen bir sızıntının sebep olduğu bilgisi paylaşıldı. SN10 isimli uçuşun gün içinde ilk girişimi, fırlatmaya bir saniye kala bilgisayar sisteminde fark edilen bir problem yüzünden otomatik olarak iptal edilmişti.


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