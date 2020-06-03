Bilim & Teknoloji SpaceX’in yeniden kullanılabilir roketi karaya ulaştı

SpaceX’in yeniden kullanılabilir roketi karaya ulaştı

Bilim & Teknoloji

SpaceX’in yeniden kullanılabilir roketi karaya ulaştı

ABD’li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’in NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley’i Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya fırlatan Falcon 9 roketinin karaya ulaştığı bildirildi.

03 Haziran 2020, Çarşamba 18:25 Son Güncelleme:
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ABD’li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’in Twitter hesabından yayımlanan mesajda, yeniden kullanılabilir özellikteki roketin 30 Mayıs’taki tarihi fırlatışın hemen ardından iniş yaptığı Atlantik Okyanusu’ndaki insansız yüzer platformun 2 Haziran’da Florida’nın Canaveral Limanı’na ulaştığı belirtildi.

Mesajda Falcon 9’u taşıyan yüzer platformun limana girişini gösteren fotoğraflar da paylaşıldı. SpaceX’in Crew Dragon mekiğiyle yaptığı sefer, NASA’nın Space Shuttle programını 2011’de sonlandırmasından bu yana ABD’den yapılan ilk insanlı uzay seferi olmuştu.

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