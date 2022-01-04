Spagetti keki nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta spagetti keki tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün spagetti keki tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise spagetti kek tarifi araştırıyor. Peki, spagetti keki nasıl yapılır? Şık sunumu ve nefis lezzetiyle spagetti keki tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
04 Ocak 2022, Salı 14:01 Son Güncelleme:
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Farklı lezzet arayanlar için spagetti keki tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, spagetti keki nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız spagetti keki tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
SPAGETTİ KEKİ TARİFİ
Spagetti keki malzemeler
- 1 paket spagetti makarna
- 2 su bardağı krema
- 4 adet yumurta
- 1-2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 su bardağı Ezine beyaz peynir
- 1 avuç pazı
- 1 avuç kuru domates
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- Muskat
- Tuz
- Karabiber
- Spagettiyi tuzlu, kaynar suda haşlayın ve süzün.
- Geri kalan tüm malzemeleri harmanlayın ve haşladığınız makarnaları bu karışıma yedirin ve fırın kabınıza dökün.
- 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.
- Dilimleyerek servis edin.
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