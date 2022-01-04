Farklı lezzet arayanlar için spagetti keki tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, spagetti keki nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız spagetti keki tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SPAGETTİ KEKİ TARİFİ

Spagetti keki malzemeler

1 paket spagetti makarna

2 su bardağı krema

4 adet yumurta

1-2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı Ezine beyaz peynir

1 avuç pazı

1 avuç kuru domates

4 yemek kaşığı tereyağı

Muskat

Tuz

Karabiber

SPAGETTİ KEKİ YAPILIŞI

Spagettiyi tuzlu, kaynar suda haşlayın ve süzün.

Geri kalan tüm malzemeleri harmanlayın ve haşladığınız makarnaları bu karışıma yedirin ve fırın kabınıza dökün.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

Dilimleyerek servis edin.



