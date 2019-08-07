Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak. Temsilcimiz deplasmanda güzel bir skor elde ederek rövanş maçına daha rahat çıkmak istiyor. Bordo Mavili renklere gönül veren taraftar ise "Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Sparta Prag maçı 8 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.00'da Generali Arena'da oynanacak. Rövanş ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Mücadelenin henüz hangi kanalda yayınlanacağı ise bilinmiyor.

İDEAL 11’E YAKIN KADRO

20 kişilik kadro ile Prag’a giden Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın bu maçta geçen yılki ideal 11’ine yakın kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Erce, Campi, Ivanildo, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 8 yeni transferi 20 kişilik kadroya dahil eden Karaman’ın, bu isimler arasından sadece orta saha oyuncusu Mikel’e ilk 11’de görev verebileceği kaydedildi.

TRABZONSPOR’UN SPARTA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Mikel, Nwakaeme- Ekuban

SAKAT: Onazi, Yusuf Sarı, Fıratcan, Abdurrahim