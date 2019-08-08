UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor, Sparta Prag ile ilk maçına çıkıyor. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte Sparta Prag Trabzonspor maçı ile ilgili detaylar…

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu kabul edilen UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçları bugün tamamlanacak. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla mücadele edecek. Sparta Prag-Trabzonspor karşılaşması bugün TSİ 19.00’da başlayacak. Maçı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Sparta Prag - Trabzonspor maçı TRT Spor'da yayınlayacak.

Bordo-mavili ekip, 15 Ağustos’ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor 3. eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Mikel, Nwakaeme- Ekuban

SAKAT: Onazi, Yusuf Sarı, Fıratcan, Abdurrahim

CEZALI: Yok







