Spartak Moskova men edildi, Leipzig direkt çeyrek finalde!

UEFA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bu kararla birlikte Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

Bild'teki habere göre, Alman ekibi Leipzig maç oynamadan tur atladı.

Rus takımlarının UEFA'dan yaptırım görmeye devam edeceği tahmin ediliyor.