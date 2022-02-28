Futbol Spartak Moskova men edildi, Leipzig direkt çeyrek finalde!

Spartak Moskova men edildi, Leipzig direkt çeyrek finalde!

Futbol

Spartak Moskova men edildi, Leipzig direkt çeyrek finalde!

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaptırımlarına bir yenisini ekledi. Şampiyonlar Ligi finalinin ülkeden alınması, Dünya Kupası'ndan ihraç görüşmeleri ve iç saha maçlarının iptalinin ardından şimdi de Rus takımı Spartak Moskova, Avrupa Ligi'nden men edildi.

28 Şubat 2022, Pazartesi 14:52 Son Güncelleme:
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UEFA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bu kararla birlikte Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

Bild'teki habere göre, Alman ekibi Leipzig maç oynamadan tur atladı.

Rus takımlarının UEFA'dan yaptırım görmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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