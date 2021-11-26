Kristen Stewart’ın Prenses Diana’yı canlandırdığı, sezonun en çok konuşulan filmlerinden Spencer, gösterime girmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı. Cuma günü gösterime giren Spencer, aldığı olumlu eleştiriler ile hafta sonu vizyona giren yapımlar arasında en çok beğenilen film oldu. Gösterime girdiği her ülkede izleyicilerden ve eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar alan film, özellikle Prenses Diana’ya hayat veren Kristen Stewart’ın oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

OSCAR ADAYI OLABİLİR

NTV'nin haberine göre Oscar sezonunda adaylar arasında olmasına şimdiden kesin gözüyle bakılan Stewart, kendisine yöneltilen adaylık ve ödül sorularına cevap verdi. Stewart, alçak gönüllülükle Oscar ödülünün çok da umurunda olmadığını, çok sayıda başarılı film ve performansın bulunduğunu ancak içinde yer aldığı bir filmin böylesine konuşulmasından memnun olduğunu belirtti.