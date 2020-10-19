Magazin Sperm çaldığı iddia edilen Burçe Gürsel: Her şey isteyerek oldu

Sperm çaldığı iddia edilen Burçe Gürsel: Her şey isteyerek oldu

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Sperm çaldığı iddia edilen Burçe Gürsel: Her şey isteyerek oldu

Bir dönem birlikte olduğu ve 2 çocuğunun babası olan Rifat Sarıcaoğlu’nun açıklamalarının ardından Burçe Gürsel suskunluğunu bozdu

19 Ekim 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Manken Ece Gürsel’in ablası Burçe’nin bir dönem birlikte olduğu evli Rifat Sarıcaoğlu’ndan 2 çocuğu var. Sarıcaoğlu, Burçe Gürsel için sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: “Burçe adındaki kişi Maltepe köprüsünde yürürken beni eterle bayılttı, sperlerimi çaldı. Kıbrıs’ta yasa dışı yollarla sperlerimin üzerinde bir şeyler yapıp hamile kaldı. İğrenç dolaplar dönüyor.”

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'Bu onların sorunu'

Nişantaşı’nda görüntülenen Burçe Gürsel konu hakkında ilk kez konuştu: “Rifat Bey’in sosyal medya hesabı yok. O hesap sahteymiş. İlişkimiz 8 yıl sürdü. Çocuklarımız isteyerek oldu. Rifat Bey şu an ailesiyle. Ama bize destek oluyor. Eşi muhatabım değil. Sorunları onları bağlar. Ama ben Rifat ile evli olsaydım, o da başka bir kadından çocuk yapsaydı hemen boşanırdım.”

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