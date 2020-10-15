Sperm hakkında 7 ilginç bilgi

Halk arasında meni sperm olarak bilinir. Ancak bu durum yanlıştır. Meni, spermi taşıyan sıvıya denir. Yani ilişki sonrası gelen şeffaf ve hafif sarımtırak olan sıvının adı menidir, bu sıvının içinde gözle görülmeyen hücreleri ise sperm adı verilir.

Vücutta üretilen spermler testislerdeki “epididmis” denilen erbezlerinin üstünde bulunur. Hemen boşalma öncesinde meni ile birleşir.

Sperm, 1. Dünya Savaşı sırasında askeri istihbarat (MI6- Military Intelligence, Section 6) tarafından görünmez mürekkep olarak kullanılmış.

Bebeğin cinsiyetini spermin X ve Y kromozomu belirler. X kromozomu taşıyan bir sperm yumurtayı döllerse kız bebek, Y kromozomu taşıyan bir sperm yumurtayı döllerse erkek bebek olur.

Spermler de dişi ve erkek olmak üzere iki cinse ayrılır. Dişi spermler daha yavaş fakat daha güçlü; erkek spermler ise daha hızlı ama daha zayıftır.

Sperm hücreleri rahmin içine girdikten sonra ortalama 48 saat boyunca canlı olarak yaşayabilir ve bu süreç içerisinde döllenme gerçekleşebilir. (72 saat diyen kaynaklar da var).

Eğer sperm boşalma ile dışarı atılmazsa kırılır ve vücut tarafından emilir.







