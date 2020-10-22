Sperm rengindeki değişikler ne anlama geliyor?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, spermin sarı renkte olmasının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

Sarı renkli sperm, mutlaka endişe kaynağı olduğu anlamına gelmez. Ancak, kötü kokan, diğer enfeksiyon belirtileri veya tıbbi sorunların eşlik ettiği koyu sarı renkteki meni kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

Meni de idrar: Meni, idrarın da geçtiği aynı tüp olan idrar yolunda ilerler. Bazen sarı renkli idrarın meniyle karışması mümkündür, bu da meniye sarı bir renk tonu ya da kıvamı verir.

Sarılık: Sarılık; karaciğerin kırmızı kan hücresi yıkımının bir yan ürünü olan bilirubini parçalamakta zorlanmasıyla ortaya çıkar. Sarılık en sık gözlerin sararmasına neden olur, ancak bunun yanında cildin ve meninin de sarı görünmesine neden olabilir.

Yüksek beyaz kan hücreleri: İltihaplanma aşırı beyaz kan hücrelerine neden olabilir. Kan hücreleri ise meni yoluyla salınabilir ve piyospermi veya lökositospermi olarak da bilinen durumlara neden olabilir. Fazladan beyaz kan hücreleri meninin sarı görünmesine neden olabilir ya da bir enfeksiyonun sonucu olabilir.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar: Klamidya, herpes veya bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon sarı meniye neden olabilir. Bu durumda, bir erkek menisinde hoş olmayan bir koku da duyabilir.

Beslenme düzenindeki değişiklikler: Gıda boyası içeren yiyecekleri yemek menide sarı renge neden olabilir. Ayrıca eğer bir erkek sarımsak, soğan, kuşkonmaz veya brokoli gibi güçlü kokuya sahip yiyecekler yerse boşalma sırasında farklı kokular ortaya çıkabilir.

Seyrek boşalma: Bir erkek uzun bir süre boşalmamışsa; menisinin idrarla karışması muhtemeldir.

Açık sarı olan meni genellikle endişe kaynağı olmamakla birlikte, menideki renk koyu sarı olduğunda, kişinin bunun için bir doktora görünmesi gereken durumlar vardır.

Doktora görünmeli miyim?

Bir erkeğin cildinde sararma meydana geliyorsa, ateş ve menide farklı bir koku varsa veya boşalma sırasında ağrı hissediyorsa mutlaka bir doktora görünmesi gerekir.







