Sperm sayısını ve kalitesini azaltan temel faktörler

Alışkanlıklarını değiştirmekle başla

Testislerinin aşırı ısınmasına engel ol. Testislerin yaradılış itibariyle erkek vücudunun dışında olması boşuna değildir. Testislerin iç organlardan biraz daha serin kalması gerekiyor. Testislerin aşırı ısınırsa yeteri kadar sperm üretemez. Testislerinin gereğinden fazla ısınmasını engellemenin birkaç yolu var:

Dar pantolon ya da kot pantolon giymemelisin

Slip külot yerine bol, pamuklu bokser külotlar tercih etmelisin

Sıcak suyla banyo yapmaktan ya da saunaya girmekten kaçınmalısın

Bitkisel yağlarla vücuduna masaj yapman faydalı olacaktır

Düzenli egzersizin yanında bu, genel kan akışını ve dolaşımını iyileştirir. Dolaşımın artması, spermlerin daha sağlıklı olması demektir.





Stresini azaltmaya özen göster

Stres, cinsel fonksiyonlarını azaltabilir, bu da sperm üretiminin azalmasına yol açar. Günde 12 saatten fazla çalışıyorsan ve kendine hiç dinlenme fırsatı vermiyorsan bu, sperm sayının düşük olmasına yol açabilir. Huzurunu korumak için gün boyu rahatlama tekniklerini uygula. Zihninin ve vücudunun sağlığını korumak için düzenli olarak yoga ve meditasyon yap ya da koşmaya veya yüzmeye başla.

Her gece mutlaka uykunu almaya çalış

Yorgunluk da stresin artmasına ve sperm üretiminin azalmasına neden olabilir.





Sigarayı bırak!

Sigara içmek, sperm sayının daha düşük olmasına, spermlerinin daha yavaş hareket etmesine ve deforme olmalarına yol açar. Bir araştırmaya göre, sigara içen erkeklerin sperm sayısı, içmeyenlerinkinden %22 daha düşük.





Sık boşalmak sperm sayısının düşmesine neden olur

Sık boşalmak, sperm sayını düşürebilir. Vücudun her gün milyonlarca sperm üretir ama sperm sayın zaten düşükse boşalmalar arasında biriktirmen iyi olabilir. Her gün cinsel ilişkiye giriyorsan ya da mastürbasyon yapıyorsan sperm üretimini arttırmak için bunların sıklığını azalt.





Toksinler konusunda dikkatli ol

Kimyasallara maruz kalmak, spermlerinin boyutunu, hareketini ve sayısını etkileyebilir. Toksinlerden uzak durmak giderek daha zorlaşıyor ama genel sağlığın ve spermlerinin sağlığı açısından bu kesinlikle gerekli. Toksinlere daha az maruz kalmak için aşağıda vermiş olduğumuz tavsiyeleri yerine getirebilirsin.

Tüm gün boyunca kimyasal maddelerin yakınında çalışıyorsan cildini uzun kollu giysilerle ve eldivenlerde koru ve yüzünü korumak için mutlaka maske ve gözlük takmaya çalış

Kimyasal maddelerle değil doğal temizleme maddeleriyle temizlik yap.

Evinde ya da bahçende böcek ya da yabani ot öldürücü kimyasallar kullanma

Beslenme ve egzersiz düzeni kur

Düzenli egzersiz yap. Modern dünyada, uygulanabilir bir egzersiz programı bulmak zor iştir ama egzersizin, daha fazla sperm üretme konusunda sana yardımcı olacağına emin ol. Egzersiz, vücuduna testosteron salgılanmasını sağlayarak sperm üretimine yardımcı olur.

Aşırı egzersiz yapma! Aşırı egzersiz, adrenal (böbrek üstü) steroid hormonlarının salgılanmasına neden olur ve bu da testosteron eksikliğine yol açar.

Anabolik steroid kullanma. Anabolik steroid kilo almana yardımcı olabilir ama testislerini küçültür ve kısırlığa yol açabilir. Çocuk yapmaya çalışıyorsan bunların yanlarına bile yaklaşma.

Sağlıklı yiyecekler ye. Yağ bakımından fakir, protein, sebze ve tam tahıllar bakımından zengin bir beslenme, senin ve spermlerinin sağlığı için faydalıdır.

Bol bol balık, kırmızı et, yumurta, meyve ve sebze ye.

Yerfıstığı, ceviz, kaju fıstığı, ay çekirdeği ve kabak çekirdeğinin de sperm sayısını arttırdığı düşünülüyor.

Soya bazlı ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren yiyecekleri aşırı derecede tüketmekten kaçın. Soyalı yiyeceklerin vücutta hafif bir östrojen etkisi vardır. Bu, kadınlar için iyi olabilir ama spermler açısından iyi değildir. Yüksek fruktozlu mısır şurubuysa fertiliteyi düşüren insülin direncine neden olabilir.





Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test yaptır ve tedavi ol

Cinsel yolla bulaşan klamidya ve belsoğukluğu gibi belirli hastalıklar spermin geçişini engelleyen yaralara neden olabilirler. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için düzenli olarak test yaptır; böyle bir hastalığın varsa uygun tedaviyi gördüğünden emin ol. Çoğu durumda, enfeksiyonu kurutmak için sana bir antibiyotik kürü verilecektir.





Varikosel hastalığının olup olmadığını anlamak için doktora başvur

Bu, testisleri boşaltan damarların şişmesidir. Bu durum, testislerin sıcaklığının artmasına ve sperm sayısının azalmasına yol açabilir. Bunun, fertiliteni etkileyip etkilemeyeceğini öğrenmek için doktorunla görüş. Eğer öyleyse, bir operasyon, durumu çözebilir.

Hormon tedavilerini ve ilaçlarını dene. Sperm sayının düşük olmasının nedeni, hormonlarının dengesizliğinden olabilir. Hormon replasman tedavisi ve ilaçları, hormon seviyelerini değiştirebilir ve daha çok sperm üretmene yardımcı olabilir. Bu seçeneğin senin için doğru olup olmadığını doktoruna sor.