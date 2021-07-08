Spice Girls, ilk albümlerinin 25. yılını kutladı

“Wannabe” 8 Temmuz 1996’da yayınlandı ve dünya çapında müzik listelerinin zirvesine yükseldi. Scary Spice olarak bilinen Mel B, Baby Spice ismiyle Emma Bunton, Sporty Spice adıyla Mel C, Posh Spice olarak ünlenen Victoria Beckham ve Ginger Spice olarak öne çıkan Geri Halliwell oluşan grup, dünya çapında 90 milyon plak satmaya devam etti.

Bunton, Instagram’da “Kendimi çok duygusal hissediyorum, ne muhteşem bir 25 yıl oldu. 5 kızın hayallerini gerçekleştirdikleri, yazdıkları şarkıları sevdikleri, dans rutinlerini kopyaladıkları ve bireyselliklerini de kucakladıkları için harika hayranlarımıza teşekkürler!” yazdı.

Geri Halliwell ise eski fotoğraflarını yayınladı ve Wannabe’yi, “Britanya’dan beş kızın hayatını değiştiren şarkı” olarak tanımladı.

YENİ BİR KAMPANYA BAŞLATTILAR

Bu vesileyle, grup daha önce yayınlanmamış “Feed Your Love”ın bir demosunu içeren sınırlı sayıdaki “Wannabe25” EP’sini yayınlayacaklarını da duyurmuş oldu. Ayrıca hayranlarından anılarını paylaşmalarını isteyen #IAmASpiceGirl kampanyasını başlattılar.

Mel B, Instagram sayfasında “Sizsiz hiçbir yerde olamazdık ve iki buçuk yıldır hepinizden aldığımız sevgi için ne kadar teşekkür etsek azdır. Hepimiz birlikte büyüdük ve çok şey paylaştık” dedi.

Spice Girls 1994’te kuruldu. Geri Halliwell, 1998’de gruptan ayrıldı, geri kalan üyeler ise 2000’de kendi yollarına gittiler. 2007-2008’de bir tur için tekrar bir araya geldiler ve 2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreninde sahne aldılar.