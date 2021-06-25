Cannes Film Festivali Komitesi, Spike Lee'nin başkanlığını yapacağı 74. Cannes Film Festivali jürisinin üyelerini açıkladı. Cannes'a başkanlık yapan ilk siyahi yönetmen olan Spike Lee'ye yardımcı olacak 8 kişilik grupta, Fransız ve Senegalli yönetmen ve oyuncu Mati Diop, Fransız sanatçı Mylene Farmer, Amerikalı oyuncu Maggie Gyllenhaal, Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, Fransız oyuncu, yönetmen ve sanatçı Melanie Laurent, Brezilyalı yönetmen ve senarist Kleber Mendonça Filho, Fransız oyuncu Tahar Rahim ve Güney Koreli oyuncu Song Kang-ho yer alıyor. Jüri üyelerinin 5'inin kadından oluşması dikkati çekiyor.

Mayısta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, koronavirüs salgını nedeniyle 6-17 Temmuz'a ertelenmişti.





İlgili Haberler Cannes'ın jüri başkanı Spike Lee olacak



