Kültür & Sanat Spike Lee başkanlığındaki Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Spike Lee başkanlığındaki Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Kültür & Sanat

Spike Lee başkanlığındaki Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Yönetmen Spike Lee'nin başkanlığını yapacağı 74. Cannes Film Festivali'nin 8 kişiden oluşan jüri üyeleri belli oldu. Jüri üyelerinden 5'inin kadın olması ve Parazit filminden tanıdığımız Güney Koreli oyuncu Song Kang-ho'nun da yer alması dikkat çekti.

25 Haziran 2021, Cuma 09:07 Son Güncelleme:
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Cannes Film Festivali Komitesi, Spike Lee'nin başkanlığını yapacağı 74. Cannes Film Festivali jürisinin üyelerini açıkladı. Cannes'a başkanlık yapan ilk siyahi yönetmen olan Spike Lee'ye yardımcı olacak 8 kişilik grupta, Fransız ve Senegalli yönetmen ve oyuncu Mati Diop, Fransız sanatçı Mylene Farmer, Amerikalı oyuncu Maggie Gyllenhaal, Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, Fransız oyuncu, yönetmen ve sanatçı Melanie Laurent, Brezilyalı yönetmen ve senarist Kleber Mendonça Filho, Fransız oyuncu Tahar Rahim ve Güney Koreli oyuncu Song Kang-ho yer alıyor. Jüri üyelerinin 5'inin kadından oluşması dikkati çekiyor.

Mayısta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, koronavirüs salgını nedeniyle 6-17 Temmuz'a ertelenmişti.


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