Kültür & Sanat Spike Lee'den 11 Eylül belgeseli geliyor

Spike Lee'den 11 Eylül belgeseli geliyor

Kültür & Sanat

Spike Lee'den 11 Eylül belgeseli geliyor

11 Eylül saldırısının 20. yılında usta senarist ve yönetmen Spike Lee'den özel bir belgesel geliyor. Belgeselde şehirde yaşayan insanların birinci ağızdan verdikleri röportajlara da yer verecek.

03 Mart 2021, Çarşamba 11:30 Son Güncelleme:
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Usta senarist ve yönetmen Spike Lee, 11 Eylül saldırılarını anlatacak "NYC Epicenters 9/11 → 2021½" belgesel filminin çalışmalarını sürdürüyor. NTV'de yer alan habere göre, Lee yaptığı açıklamada, "Turuncu ve maviyi (New York şehrinin renkleri) benimsemiş bir New Yawker olarak, şehrimin 11 Eylül ve Covid-19'un merkez üssü olmakla nasıl başa çıktığı hakkında bir 'Spike Lee Joint' sahibi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. 200'den fazla röportajla, NYC'yi bu Tanrı'nın yeryüzündeki en büyük şehri yapan ve bunu yaşayan çeşitli vatandaşları derinlemesine inceliyoruz. Yüzyıllar boyunca uzmanlar ve nefret sahipleri NYC'nin öldüğünü ve iğrenç olduğunu ilan ettiler ama bunun yanlış olduğu kanıtlandı. New York'ta, New York'a karşı oynarsan kaybedersin. Ve bu da gerçek. Dikkatli olun. Barış ve sevgi!" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ AĞIZDAN RÖPORTAJLAR

Filmloverss'a göre Spike Lee'nin belgesi, 11 Eylül olaylarından yaşadığımız pandemi sürecine kadar geçen 20 yıl içinde New York’ta yaşayan insanların hayatlarını, kayıplarını ve yaşamlarına devam etme sürecini mercek altına alacak. New Yorkluların eşi görülmemiş, kapsamlı bir portresini gözler önüne serecek olan belgesel, ayrıca şehirde yaşayan insanların birinci ağızdan verdikleri röportajlara da yer verecek.

Yapım, bu yıl HBO'da ve HBO Max'te yayınlanacak.


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