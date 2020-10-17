Uzman doktor bünyesinde operasyonel bir müdahale ile gerçekleştirilen bu yöntem özellikle son dönemlerde oldukça fazla tercih ediliyor. Tabii spinal anestezi nedir ve nasıl yapılır, bununla beraber doğum nasıl gerçekleşir birçok kişi bu konuda bilgi almaya çalışıyor.

Spinal anestezi aynı zamanda subaraknoid anestezi olarak da bilinmektedir. Bölgesel şekilde ele alınan bu anestezi, sıvı boşluğunu enjekte edilen ilaç vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Özellikle sezaryen ameliyatları için ön plana çıkan spinal anestezi, aynı zamanda fıtık ameliyatları konusunda da kullanılmaktadır. Bu uygulama esnasında maternal kan basıncı, metal ve nabız kaydetmek gibi unsurlar süreç içerisinde yer aldığı için, mutlaka konusunda tecrübeli hemşireler doktora destek olmalıdır.

Uzman doktor kontrolü altında gerçekleştirilen spinal anestezi, bu konuda özel olarak değerlendirilen ilaçlar doğrultusunda sağlanır. Sıvı boşluğuna enjekte edilmiş olan ilaç ile gerçekleşen bu yöntem, spinal kanallardaki sinirleri bloke ederek ters çevirmek suretiyle uygulanmaktadır. Bu da hem cerrahi hem de sezaryen yöntemi doğrultusunda, hızlı ve kapsamlı bir anestezi imkanı sağlar. Böylece ağrı iletimi beyne ulaşmaz ve farkındalık azaltılarak hastanın rahatlaması sağlanır. Özellikle genel anestezi bir alternatif olarak kullanılan bu yöntem, günümüzde oldukça fazla tercih ediliyor. Böylece yapılan sezaryen ile beraber, anne adayı bebeğini hemen kucağına alma şansını elde edebilmektedir.

Alt araknoid sıvı boşluğuna enjekte edilmiş ilaç yolu üzerinden uygulanan spinal anestezi, belli bir bölgeye yapılacak cerrahi müdahale eşliğinde sağlanır. Spinal anestezi ile doğum aynı zamanda sezeryan doğumu olarak da bilinmektedir. Bölgedeki sinirlerin inaktif edilmesi ile beraber ağrının bölgeye ulaştırılması engellenir. Yani beyin ağrı iletimini almaz ve böylece doğum çok daha güvenli ve kolay şekilde gerçekleşir.

Etki süresi içerisinde doğumun ardından anne, yeni doğmuş olan bebeğini eline alma şansını elde eder. Bu işlem gerçekleşirken herhangi bir ağrı yaşanmaz. Ancak bu durum spinal anestezi için kullanılan ilaçların etki süresine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Belli başlı bazı rahatsızlıklardan mağduriyet yaşayan kişiler adına spinal anestezi uygulanmaz. Bu durum yapılacak olan tarama ile beraber ortaya çıkan tetkik neticesinde uzman doktor kontrolü altında anlaşılır. Özellikle şu rahatsızlıklardan bahsetmek mümkün;

- Bel bölgesinde yaşanan enfeksiyon

- Yaşanabilecek olası deri hastalığı

- Daha önce geçirilmiş bel fıtığı ameliyatı

- Kan pıhtılaşma sorunu

Bu gibi durumlar ile karşı karşıya kalan kişiler adına spinal anestezi yöntemi uygulanmaz. Yani sezaryen yöntemiyle ağrıların giderilmesi üzerinden doğum gerçekleşmez. Fakat bu tür sorunlar yaşamayan kişiler için ise yöntem rahatlıkla uygulanabilir.

Spinal anestezi sonrası

Belli bir süre içerisinde spinal anestezinin etkisi azalmaya başlar. Özellikle yavaş yavaş bacaklar hareket ettirmeye başlanır ve bacaklardaki his artış gösterir. Anestezinin etkisi azalmaya başladığı andan itibaren bacak bölgesinde karıncalanma ile beraber iğnelenme gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu yöntemin etki süresi spinal anestezi adına kullanılacak ilacın etkisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genel olarak ilaçların kullanımı ile beraber 4 saat sonra etkisi önemli oranda azalmaya başlar. Bu doğrultuda yaklaşık olarak 6 saat sonra ise kişi ayağa kalkma imkanı elde edebilir.







