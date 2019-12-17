Spiritüel Danışman Aslı Güder: Can Yaman psikolojik tedavi görebilir!

2019 yılı için bugüne kadar söylediklerinin tamamı çıkan Spiritüel Danışman Aslı Güder 2020 yılı yine İzzet Çapa’ya konuştu. İşte Güder’in ünlüler dünyası ile ilgili 2020 analizleri..

*Bir ünlünün çocuğu ile ilgili herkesi şaşırtacak bir gerçek gün yüzüne çıkacak

*2020 Sezen Aksu yılı olacak. Çıkaracağı albümle yeni seneye imzasını atacak.

*Şeyma Subaşı için zor bir yıl olacak. Hayatı paramparça olmaya başlayacak. Hamile kalabilir ama bu çocuk muhtemelen doğmayacak…

*Hadise ailesinden bir büyüğün sağlık sorununa üzülecek.

*Serenay Sarıkaya çok önemli başarılara imza atacak

*Burak Özçivit ve Fahriye Evcan’e de uğurlu gelecek yeni sene. Yurtdışından ev alacaklar. Burak Özçivit önemli anlaşmalar imzalayacak. Mamafih Fahriye Evcen ailesinden bir kayıp yaşayabilir…

*Sıla’nın ilişkisinin geleceğini görmüyorum. Devam etse bile sonu hüsran. Üzgünüm ama aradığı mutluluğu bulamayacak. Ancak öyle şarkılarla öyle albümler yapacak ki, muazzam bir yükseliş yaşayacak. Yani aşkta kazanamadığını işinde kazanacak…

*Murat Boz iş hayatıyla ilgili bir takım problemler yaşayabilir. Bana içinde bir takım psikolojik sıkıntılar yaşıyor gibi geliyor. Kendini dikkat etmesi gereken bir sene. İkilimler yaşamaktan uzak durması lazım.

*Can Yaman psikolojik tedavi görebilir ve sağlık sorunları yaşayabilir.

Çizmeyi aştı

Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman'ın dizisinin ertelendiği ortaya çıkmıştı.

“2. Sayfa”nın canlı yayınında Müge Dağıstanlı, telefonla görüştüğü yapımcı Faruk Turgut’un kendisine söylediklerini şöyle anlatmıştı:

“Ocak ayında askere gidecek olan Can Yaman’ın yeni dizisi şubatta başlayacak, martta yayınlanacaktı. Yapımcı bana, senaryoda içine sinmeyen bazı bölümler ve Can Yaman’ın İspanya’daki çizmeyi aşan açıklamaları nedeniyle diziyi eylül ayına ertelediğini söyledi.”