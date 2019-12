Spiritüel Danışman Aslı Güder: Can Yaman psikolojik tedavi görebilir! Her sene yeni yıl öncesi yaptığı öngörülerle adından söz ettiren ünlü spiritüel danışman Aslı Güder, 2020 öngörülerini anlattı. En ilginç analizi ise Can Yaman hakkında oldu. Güder, Can Yaman'ın psikolojik tedavi görebileceğini öngördü.