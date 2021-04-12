Spiritüel etkili Yeniay

Güneş ve Ay 22 derece Koç burcunda birleşecekler ve yeniayı meydana getirecekler. Koç burcunda gerçekleşen yeniaylar hayatımız üzerine yeni bir hareket ve başlangıç getirmesi ile tanımlanır. Koç burcu ateş elementinden olup hızlı, aksiyona yönelik, cesur ve ataktır. Ay duygusal dürtülerimiz ve güdülerimiz üzerinde etkili olduğundan, Koç yeniayında duygularımız üzerinde girişimci bir etki oluşturmasını bekleyebiliriz. Yeniaylar başlangıç enerjisi taşır ama Ay’ın henüz Güneş’e çok yakın olması ve kendini gösterememesi sebebiyle, yeniaydan en az 1-2 gün sonrasında harekete geçmek tavsiye edilir ki kendini gösterebilsin. Bu hafta gerçekleşmesini istediğimiz yeni girişimleriniz varsa harekete geçmek bu anlamda çok ideal olabilir. Aynı zamanda yeniayın yöneticisi Mars’ın, altmış derecelik destekleyici açı ile İkizler burcundan olumlu etkileşimde bulunmasını ivme katıcı bir diğer etken olarak kullanabiliriz.

İlişkiler gezegene Venüs’e baktığımızda 3 derece ile yeniaya yakın bir konuma yerleştiğini görüyoruz. Bu hafta ilişkiler açısından da konuşma, görüşme ve başlangıçlar için destek sunuyor. Sanatsal ve artistik becerilerimizi sunmak için de son derece olumlu.

23 derece Koç burcunda bulunan sabit yıldız Acamar da yeniayda Güneş ve Ay ile kavuşumda olacak. Bu yıldız spiritüelliğe karşı bir eğilim sunar ve seyahatlerle ilişkilendirilir. (A.İmsiragic) Dolayısıyla yeniayın manevi tarafımızla kontak kuracağımız bir yönü de olabilir. Kadersel yolumuzda önemli olabilecek bu enerji gitmemiz gereken yola doğru bizi itebilir.

İlişkiler kök salıyor

14 Nisan Çarşamba günü güzellik, sanat ve ilişkiler gezegeni Venüs, yöneticisi olduğu Boğa burcuna geçerek ilişkilerimizi sağlamlaştırmak için güzel fırsatlar sunacak. Koç burcundayken astrolojik olarak zarar gören Venüs, son derece hızlı ve atak davranmış belki de ilk adımı atmaktan çekinmemişti. Şimdi biraz sakinleşip kalıcı ve uzun ömürlü ilişkiler kurmamızın zamanı geldi.

Venüs Boğa burcundayken önceliğimiz hayattan zevk almak olacaktır. Sanatsal faaliyetlerle ruhumuzu beslemek, sevdiklerimizle bir arada olmak ve uzun süreli ilişkiler kurmak ana motivasyonumuz olacaktır.

İki gün önce gerçekleşen yeniaydan aldığımız başlangıç ve cesaret enerjisi Venüs Boğa burcuna geçince iyice yerleşip ve kök salmak isteyecek. Sağlam ve kalıcı ilişkiler kurmak, ilişkiyi beslemek ve güvenceye almak bu açıdan mümkün olacak.

Önümüzdeki günlerde Venüs Uranüs’e doğru ilerleyeceğinden ani ve beklenmedik gelişmelerin de kapımızı çalabileceğini unutmayalım.

Hem kadersel başlangıçları yaşayabileceğimiz hem de bu başlangıçları sabitleyeceğimiz enerjilerin etkili olacağı haftamız güzel geçsin dileklerimle.