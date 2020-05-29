SpongeBob oyunu Apple Arcade’e geldi

Apple, Arcade platformunu geliştirmeye devam ediyor. Şirket bu sefer de SpongeBob: Patty Pursuit’i Apple Arcade’e ekledi

Oyunda, şeytani “dahi” Sheldon J. Plankton, gizli Krabby Patty formülünü çalmak için bir plan daha yapıyor. Bu kez yanına kuzenlerini çağırarak SpongeBob’un tüm arkadaşlarını yakalıyor.

SpongeBob kare pantolon dizisinden yer alan karakterler ve mekanlar ise şu şekilde:

Bikini Kasabası Tabelası: İlk olarak birinci bölümde görülen Bikini Kasabası’nın kuş bakışı görüntüsü bölümler ilerledikçe zaman içinde gelişti. Bu sahnede, 10. sezondaki “Vahşi Arkadaşlar”, 9. sezondaki “Yemek Şov Kazazedeleri” ve 7. sezondaki “Bikini Kasabası Efsaneleri” bölümlerinden ilham alındı.

Plankton’un Kuzenleri: Plankton’un kuzenleri Krabby Patty’nin gizli formülünü almaya yardım etmek için geri döndü. Kuzenler ilk olarak 3. sezondaki “Plankton’un Ordusu” bölümünde ortaya çıkmıştı.

Eldiven Tüneli: Eldiven Dünyası’ndaki araçlar ve mekanlar 7. sezondaki “Eldiven Tüneli” ve 5. sezondaki “Korkak Cesurlar” bölümlerinden ilham alınarak hazırlandı.

Buz Patenleri: Duvarda asılı duran buz patenleri 2. sezondaki “Mat Olmak” bölümünde görülebiliyor. Bu bölümde SpongeBob ve Patrick yedi denize korku salmak için unutulmaz bir artistik buz pateni performansı sergiliyorlardı.

Kaya Kasabası: İlk sezondaki “Kaya Kasabası” bölümünde, otobüs durağındaki sırada SpongeBob’un önünde birçok karakter bulunuyordu. Bunların bazıları, 10. sezondaki “Konunun Dışı” adlı bölümde tekrar ortaya çıkana kadar SpongeBob ile yakın arkadaş oldu.

Robot Şef: Robot Şef SpongeBob ilk olarak 2. sezondaki “Balık Kovası’na Hoş Geldiniz” bölümünde ortaya çıktı. Bu robot, SpongeBob’un beynine bağlanarak kontrol edilmeden çalışmıyordu.

Plankton’un Laboratuvarı: Plankton’un oyundaki laboratuvarı için 1. sezondaki “Plankton” bölümünden ilham alındı.

Gemiler: Plankton’un kullandığı minik sandalın yanında rafta duran şişe içinde gemiler 9. sezondaki “Sıkıcılık ve Zenginlik” bölümünde görülmüştü. Bu bölümde Plankton sandalla kalabalığın üzerinde gezerek SpongeBob’u yakalamaya çalışıyordu.

Fred: Fred genelde sakatlanmaya yatkın olsa da burada sağlıklı görünüyor. Fred, 11. sezondaki “Bacağım!” da dahil olmak üzere SpongeBob’un birçok bölümünde yer aldı.

Gözetleme Kapısı: Plankton’un restoranı Balık Kovası’ndan karşıdaki Krusty Krab’i gözetlemek için bu kapıdan bakın.

SpongeBob: Patty Pursuit’e ek olarak Murder Mystery Machine, ATONE: Heart of the Elder Tree ve Stellar Commanders için yeni içerikler de yayınlıyoruz.

Bu hafta sunulan diğer Apple Arcade güncellemeleri şu şekilde:

Murder Mystery Machine

Blazing Griffin tarafından geliştirilen bölümlere ayrılmış etkileyici ve interaktif dedektiflik oyunu Murder Mystery Machine, yeni güncellemeyle ana hikayeye devam ederek oyunculara yeni bölümler ve bulmacalar sunuyor.

ATONE: Heart of the Elder Tree

Wildboy Studios tarafından geliştirilen oyunda, bir zamanlar efsanevi yaratıklar ve canlılarla dolu olan Midgard’da yolculuğa devam edin. İskandinav mitolojisini konu alan bu macera oyununa yeni bir arena oyun modu ve iki yeni özel arena mücadelesi ekleniyor.

Stellar Commanders

Arkadaşınızla hızlı oyun oynama imkanı sunan yepyeni bir çoklu oyuncu modu, kontrolü ele geçirmek için mücadele edeceğiniz yepyeni bir gezegen de dahil olmak üzere yeni mekanlar ve lig sıralamalarıyla birlikte gelen yeni güncelleme ile Blindflug tarafından geliştirilen rekabetçi ve hızlı çok oyunculu aksiyon strateji oyunu Stellar Commanders, yeni bir seviyeye taşınıyor.







