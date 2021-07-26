Türkiye Spor antrenörü Batuhan Kerimoğlu evinde ölü bulundu

Spor antrenörü Batuhan Kerimoğlu evinde ölü bulundu

Türkiye

Spor antrenörü Batuhan Kerimoğlu evinde ölü bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, spor antrenörü Batuhan Kerimoğlu (21), evinde ölü bulundu. Kerimoğlu'nun ölümü, yapılan ilk incelemede şüpheli bulundu.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 02:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6402 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, bir spor merkezinde antrenörlük yapan Batuhan Kerimoğlu'ndan bir süredir haber alamayan yakınları oturduğu eve geldi. Daireye giren yakınları Kerimoğlu'nu hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kerimoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kerimoğlu'nun öldüğünü duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kerimoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine, polis, soruşturma başlattı.

Öte yandan Kerimoğlu'nun spor yaptığı sırada fenalaştığı ileri sürülürken, talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kerimoğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR (DHA)

İlgili Haberler
Çocuklarının önünde şiddet gören kadın isyan etti: İlla ölmemiz mi lazım?Kan donduran olay! Öldürüp üzerine beton döktüler


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yalan terörü
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Hakan Çelik
“Hallederiz abi kafası bizi buralara getirdi”
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir önerim var
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şile'de denize girecekler için kritik uyarı! Kaymakamlık duyurdu