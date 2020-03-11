Spor Bakanı Kasapoğlu: Seyircisiz oynama veya erteleme gündemimizde yok
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de ilk kez koronavirüs tespit edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, dünyanın birçok bölgesinde spor müsabakalarının ertelenmesine yol açan koronavirüsle ilgili, "Erteleme ya da seyircisiz oynama gündemimizde yok" dedi.
11 Mart 2020, Çarşamba 11:12 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun koronavirüs tespitinden sonra yaptığı açıklamalar şöyle:
- Mart ve Nisan aylarında gerçekleşecek 80'den fazla organizasyon ertelemiş bulunuyor. Listeyi birazdan paylaşacağız.
- Spor tesislerimiz, havuzlarıyla, statlarıyla dezenfekte noktasında başta sporcularımız, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve bu bilgiye yönelik olarak da ilgili dezenfektanların temin edilmesi sürecinin de uygulamayla birlikte yürütülmesi de bu manayla devam ediyor.
- Konuları anbean takip edip sizleri bildireceğiz. Olumlu gelişmelerde tarihleri öne alabiliriz. Olumsuz durumlarda süre uzayabilir.
- Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi bir durum gündemimizde yok. Planlandığı gibi devam edecek"