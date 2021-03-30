Futbol Spor Bakanı Letonya maçına İlhan Mansız'ın 2002'deki golüyle hazırlanıyor

Spor Bakanı Letonya maçına İlhan Mansız'ın 2002'deki golüyle hazırlanıyor

Futbol

Spor Bakanı Letonya maçına İlhan Mansız'ın 2002'deki golüyle hazırlanıyor

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda futbolseverleri geçmişe götürdü. Kasapoğlu, Leton maçı öncesi 2002 yılında oynadığım Senegal maçında İlhan Mansız'ın attığı altın golü paylaştı.

30 Mart 2021, Salı 17:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paylaştığı videoyu "Bu sefer maç moduna bu motivasyonla giriyorum arkadaşlar :) #BizimÇocuklar" notuyla süsledi.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Samsunspor Başkanı Tanju Çolak'a sert çıktı: Senin neren doğru ki bana iş öğretiyorsun?