Spor Bakanı Letonya maçına İlhan Mansız'ın 2002'deki golüyle hazırlanıyor
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda futbolseverleri geçmişe götürdü. Kasapoğlu, Leton maçı öncesi 2002 yılında oynadığım Senegal maçında İlhan Mansız'ın attığı altın golü paylaştı.
30 Mart 2021, Salı 17:39 Son Güncelleme:
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Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paylaştığı videoyu "Bu sefer maç moduna bu motivasyonla giriyorum arkadaşlar :) #BizimÇocuklar" notuyla süsledi.
https://twitter.com/kasapoglu/status/1376893272308789249