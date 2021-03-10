Spor Bakanı zeminlerle ilgili yaptırım olacağını açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Spor Medyası Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Son dönemde iyice tartışılmaya başlayan stadyum zeminleriyle ilgili de müjde geldi. İşte o sözler.
10 Mart 2021, Çarşamba 11:43 Son Güncelleme:
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Stadyumlarla ilgili sıkı denetim ve yaptırım uygulanacak. Onca transferi yapan kulüp, stadyumlarına da bakmakla yükümlü. Sporcuların sağlı her şeyden önemli. Kulüpler gerekirse zemin için profesyonel destek alacak. Türk futbolunun marka değerine ve imajına kimsenin zarar verme hakkı yok. Gerekirse federasyon yaptırım uygulayacak. Bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştük.
Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz, hakemler... Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var.
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