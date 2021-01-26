Spor Bakanı'ndan 'kötü zemin' açıklaması: Yaptırım geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki maçta had safhaya çıkan zemin problemine değindi. Kasapoğlu, devlet tarafından yapılan son model stadların bu durumda olmasıyla ilgili harekete geçtiklerini söyledi.
26 Ocak 2021, Salı 16:12 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şöyle konuştu:
Bu statlar devletimiz tarafından en güzel şekliyle inşa ediliyor ve sonraki süreçte de kulüplere, ilgili yerel yönetimlere teslim ediliyor. Bu manada da özellikle son günlerde bazı tahsislerimizde maalesef statların zeminleriyle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Bakımsız saha zeminlerinin maalesef sporcular için bir risk teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda seyir zevki açısından da önemli, birtakım maalesef dezavantajları da söz konusu. En hassas olduğumuz konu da sporcularımızın sağlığı. Zeminlerin iyi bakım görmesi gerekiyor, bu anlamda tahsisi olan kurumların çok ama çok hassas olmaları, gereken özeni, gereken bakımı, tamiri anında göstermelerini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum.
Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları başlattık. İlgili tedbirler, denetimler, bu manada yaptırımları uygulama noktasında da harekete geçtik. Tüm statlarımızla ilgili bu uyarıyı belirtmek istiyorum. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bu noktanın en büyük takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum.