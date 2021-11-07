Futbol Spor dünyasını yasa boğan ölüm haberi! Kalbi maç heyecanına dayanamadı

Spor dünyasını yasa boğan ölüm haberi! Kalbi maç heyecanına dayanamadı

Futbol

Spor dünyasını yasa boğan ölüm haberi! Kalbi maç heyecanına dayanamadı

Kayseri'de Süper Amatör Küme'de bugün oynanan Kocasinan Şimşekspor - Tomarza Belediyespor karşılaşmasını tribünden izleyen kulüp yöneticilerinden Savaş Kurt (43), kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan spor adamı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

07 Kasım 2021, Pazar 19:38 Son Güncelleme:
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Süper Amatör Küme'de Kocasinan ilçesi Vali Muammer Güler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen Tomarza Belediyespor Kulübü yöneticisi Savaş Kurt, ilk yarının son dakikalarına doğru heyecanlanarak tribünde fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kurt, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli spor adamı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bir süre oynanmayan karşılaşma Kocasinan Şimşekspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)

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