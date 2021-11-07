Spor dünyasını yasa boğan ölüm haberi! Kalbi maç heyecanına dayanamadı

Süper Amatör Küme'de Kocasinan ilçesi Vali Muammer Güler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen Tomarza Belediyespor Kulübü yöneticisi Savaş Kurt, ilk yarının son dakikalarına doğru heyecanlanarak tribünde fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kurt, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli spor adamı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bir süre oynanmayan karşılaşma Kocasinan Şimşekspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)