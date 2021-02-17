Futbol Spor dünyasının acı kaybı: Özcan Arkoç hayatını kaybetti

Spor dünyasının acı kaybı: Özcan Arkoç hayatını kaybetti

Futbol

Spor dünyasının acı kaybı: Özcan Arkoç hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç, 81 yaşında hayatını kaybetti.

17 Şubat 2021, Çarşamba 18:31 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç'un Almanya'da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özcan Arkoç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Arkoç, 9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giymişti. Türkiye'de Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Arkoç, Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştı.

AA

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