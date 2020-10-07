Spor eğitmeni Uğur Kara uyardı: Egzersiz yaparken dikkat!

Spor eğitmeni Uğur Kara, spor esnasında sakatlık riskinin en aza indirilmesi ve ortadan kalkması için danışman nezaretinde düzenli egzersiz yapmak gerektiğini belirterek, “Spor yapan kişinin kilo, boy ve kas yapısına göre, özel bir egzersiz programı uygulanması şarttır. Danışanlarımın bu yazılan programlara aksatmadan uyması en önemli husustur. Zaten yapmıyorsa, asla çalışmaya devam etmem. Eğer ki dediklerimizi dinleyen bir danışansa, hedef koyduğumuz noktaya ulaşmada, herhangi bir sorun yaşamıyoruz” dedi.

Uygulanacak egzersiz programının kişilerin kilolarına ve boylarına göre belirlendiğini söyleyen Kara, “Bu egzersizlerde amaç vücudu zorlamak ve yormak değil. Kilo vermek gibi bir amaç da taşımıyoruz. Sadece sakatlığın olduğu bölgede hareket kabiliyetinin artış göstermesi ve ağrının azalması için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

2009 yılında Kocaeli’nde yılın sporcusu seçilen başarılı spor eğitmeni Uğur Kara, bir sporcu olarak sakatlığın neler hissettirdiğini iyi bildiğini ve danışanlarını bu anlamda çok iyi anladığını ifade etti.

Uzaktan eğitim programı ile sağlıklı kilo verme konusunda da danışmanlık yapan Kara; “Danışanlarım psikolojik olarak da onlara iyi geldiğimi söylüyor. Spor geçmişim olduğu için onlarla empati yapabiliyorum. Bu durum da onları çok mutlu ediyor.’ ifadelerini kullandı.