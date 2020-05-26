Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN TÜRK Instagram canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı.

Bakan Kasapoğlu corona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında atılan normalleşme adımları ile ilgili olarak ‘Spor salonları ne zaman açılacak?’ sorusunu yanıtlayarak “Tedbirler ve hijyen kriterlerine uyulduğunda spor salonları için de çok uzak bir zamandan bahsedemeyiz. Haziran ayı içerisinde spor salonlarını açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Salonların kapasitesi, durumları, duşları gibi konuların hepsini değerlendireceğiz. Kurallara uyulduğu taktirde yeniden insanlarımızla buluşacak.” dedi.







