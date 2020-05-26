Türkiye Spor salonları ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu'ndan önemli açıklama

Spor salonları ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu'ndan önemli açıklama

Türkiye

Spor salonları ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu'ndan önemli açıklama

Corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan spor salonları ne zaman açılacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN TÜRK Instagram yayınında spor salonlarının ne zaman açılacağıyla ilgili soruya yanıt verdi. İşte detaylar.

26 Mayıs 2020, Salı 22:14 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN TÜRK Instagram canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı.

Bakan Kasapoğlu corona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında atılan normalleşme adımları ile ilgili olarak Spor salonları ne zaman açılacak?’ sorusunu yanıtlayarak “Tedbirler ve hijyen kriterlerine uyulduğunda spor salonları için de çok uzak bir zamandan bahsedemeyiz. Haziran ayı içerisinde spor salonlarını açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Salonların kapasitesi, durumları, duşları gibi konuların hepsini değerlendireceğiz. Kurallara uyulduğu taktirde yeniden insanlarımızla buluşacak.” dedi.  


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