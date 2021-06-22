Mahkeme, koronavirüs yüzünden gidemediği spor salonu ile davalık olan tüketiciyi haklı buldu. ‘Ayıplı hizmet verildi’ yönündeki tüketici hakem heyeti kararı yerinde bulundu. İtiraz hakkı olmayan karar sonrası tüketicinin 3 bin 657 lirası hesabına iade edildi.

Tüm dünyada 4 milyona yakın insanın canını alan koronavirüs, birçok insanın yaşamını da altüst etti. Yaşanan bu büyük altüst oluş süreci birçok davaya da sebep oldu. Anılan davaların büyük bir bölümü, ödeme yapılmasına rağmen hizmetin alınamamasından kaynaklandı. İstanbul’da yaşayan Çiğdem Tanrıkılıcı’nı, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ile karşı karşıya getiren sürecin gerisinde de virüs yer aldı.

1 AY SPOR SALONUNDAN YARARLANDILAR

Çiğdem Tanrıkılıcı eşi ve çocuğu için bir yıllık spor salonu üyeliği almaya karar verdi. Tanrıkılıcı, Dudullu OSB içinde yer alan We’ll Club Spor ve Yaşam Merkezi’nde karar kıldı. Taraflar 13 Şubat 2020’de sözleşme imzaladı. Tanrıkılıcı bir yıllık üyelik için toplam 4 bin 479 liralık ödemeyi yaptı ve ailesi ilk bir ay düzenli bir biçimde merkezden yararlandı. Ancak, bir aylık süreçten sonra koronavirüs Türkiye’nin de gündemine girmeye başladı.

"YA ÜYELİĞİMİZİ SÜRESİZ DONDURUN VEYA ÜCRETİMİZİ İADE EDİN"

Hürriyet'in haberine göre; Mart ayı ortası itibari ile Türkiye de sıkı tedbirler almaya başladı. Bir dizi mekân kapatıldı. Tanrıkılıcı ailesi de mecburen salonların yeniden açılmasını bekledi. Ancak, süreç devam ederken vakalar azalmak bir yana günbe gün arttı. Tanrıkılıcı çifti, ölümlerin artması ile yaşadıkları tedirginlik nedeni ile We’ll Club’ta temasta oldukları danışman ile görüştü. Aile şirkete iki öneri sundu: “Ya üyeliğimizi süresiz dondurun veya ücretimizi iade edin.” Ancak bu iki öneri de olumsuz karşılandı.

"AYIPLI HİZMET" VURGUSU

Çift, olumsuz yanıt üzerine sorunu resmi yollarla çözme yoluna gitti. İlk olarak şirkete noter yolu ile ihtarname gönderildi. Gönderilen ihtarnamede, üyeliğin iptali ücretin iadesi istendi. Şirketten yine olumsuz yanıt verildi. Çiğdem Tanrıkılıcı bu kez Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Heyet, şirketin de savunmasını aldıktan sonra kararını verdi. Heyet, Çiğdem Tanrıkılıcı’nın ödediği ücretin 3 bin 657 liralık kısmının iadesine karar verdi. Heyet kararında, ‘ayıplı hizmet’ vurgusu öne çıktı.

BENZER SORUNU YAŞAYAN BİNLERCE KİŞİ VAR

Benzer sorunu yaşayan binlerce kişinin olduğuna işaret eden Av. Hadi Dündar, “Burada mahkemenin kararı yerinde. Sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya hizmetten yararlanmanıza engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Sözleşmenin feshi için özel şartlar aranması gerekir. Pandemi nedeni ile iptal edilen sözleşme gerekçesi mücbir sebeptir. Mücbir sebebe dayanarak sözleşme feshedilebilir.

Burada önemli olan nokta sözleşme feshedilirken herhangi bir cezai şart olup olmadığıdır” diye konuştu.

PARASI İADE EDİLDİ

KARARA, We’ll Club’ın bağlı olduğu Dudullu OSB itiraz etti. Davaya bakan İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi, tarafların delil ve savunmalarını aldı. Dudullu OSB adına mahkemeye sunulan dilekçede özetle “Ortada mücbir bir sebep var. Spor salonunun kapalı olması elimizde olan bir şey değil. Tüketicinin kullanamadığı süreyi, ileride kullandırmayı kabul ediyoruz. Kurum olarak bir sorumluluğumuz yok” denildi. Yargılamayı yapan mahkeme, Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti kararının yerinde olduğuna karar verdi. Mahkemenin kesin hüküm taşıyan kararı sonrası, Tanrıkılıcı’na, 3 bin 657 liralık ödemesi iade edildi.