Spor salonuna gitmeden fit kalmanın yolları

Spor salonu bir çoğumuz için korkutucu bir yer ama tek spor seçeneği değildir. İstatistikler, kadınların yüzde 65'inin diğer insanların ne düşündüğünden dolayı toplum içinde spor yapma konusunda endişeli olduğunu gösteriyor. Ancak, spor salonunuzun sağlıklı alışkanlıklar yapmanıza engel olmasından korkmanıza gerek yoktur. Araştırmalar, egzersizin hafif ila orta derecede depresyonla savaşabileceğini, vücut kompozisyonunu iyileştirebileceğini, stresi azaltabileceğini ve kolesterol gibi çok sayıda kan değerini yönetebileceğini gösteriyor.

Spor ayrıca motivasyonunuzun düşmesini engeller, ağrıyı azaltır ve yaşamınız boyunca aktif kalmanızı sağlar. Burada, pahalı bir spor salonu üyeliği olmadan zinde olmanın bazı ipuçlarını bir araya getirdik.

Telefonunuzu kullanın

Egzersize nazik bir başlangıç için telefonunuza indirebileceğiniz bazı uygulamalar size yardımcı olabilir. Bir hedef belirleyip adımlayıcınızı ayarladığınızda, bu hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı görebilirsiniz. Kaç kalori yaktığınızı görmek de tatmin edici olur ve fitness seviyeleriniz yükseldikçe, adım hedefinizi artırabilirsiniz.

Ekipman gerektirmeyen egzersizleri bir araya getiren pek çok uygulama sayesinde gün içinde egzersiz yapma fırsatı bulabilirsiniz.

Yüzmeye gidin

Egzersizlere devam ederken yüzmeyi de ihmal etmemelisiniz. Yüzme, kalp atış hızınızı ve fitness seviyenizi yükseltir ancak bu zaman alabilir. Yüzme, güç kazanmaya yardımcı olur ve kalbinizi sağlıklı tutar. Vücudunuzu çok fazla kullandıkça, kilo vermek için de kalori yakmada çok etkili olursunuz.

Çoğu havuz veya eğlence merkezinde sadece yetişkinler veya sadece kadınlar için yüzme seansları vardır, böylece kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

Evinizi temizleyin

Bu, çoğumuzun kaçınmak istediği bir görevdir. Ancak enerjik olarak evi temizleyerek fitness seviyelerini artıracaksınız. Uzmanlara göre, temizlik yaparak saatte 170 kalori yakabilirsiniz.

Süpürme, paspaslama, mutfak dolaplarının tozunu alma gibi hepsi küçük bir iş olsa bile kondisyonunuzu geliştirmeye yardım eder. Bu durum hiç egzersiz yapmamaktan çok daha iyidir.

Arkadaşlarınızla yapacağınız eğlenceli aktiviteler bulun

Hoşunuza giden bir egzersiz seçmek, özellikle bir grup arkadaşınız varsa, katılım kaygısını ortadan kaldırabilir. Bu, son on yılın en popüler egzersizlerinden biri olan Zumba'da oldukça etkilidir. Seçtiğiniz sınıfın spor olarak adlandırılması gerekmez.

YouTube'u tıklayın

YouTube'un tamamen komik kedi videoları ve vloggerlar olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, evden takip edilmesi kolay egzersiz videoları yapan bir dizi fitness gurusu da bulacaksınız.

Kaynak: Mirror





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