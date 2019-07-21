Spor salonuna parmak iziyle girenler dikkat!

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişi spor salonlarına üye. Spor salonları sektörü de hızla gelişiyor. Kurumsal, zincirleşmiş birçok spor salonuna girişler üye kartlarıyla ya da üyelerin el veya parmak izinin alınmasıyla yapılıyor. Ancak bu spor salonlarına kişisel verilerin korunması amacıyla parmak ve el izi uygulamasını hemen durdurmaları için uyarı yapılacak.

AÇIK RIZA ŞART

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, üye girişinde parmak izi veya avuç içi okutma sistemi kullanan iki spor salonu hakkında, bu bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edilmediği şüphesiyle yapılan ihbar ve şikayetleri inceledi. İnceleme sonucu alınan kararda, bu işlemin biyometrik veri işleme faaliyeti kapsamında bulunduğu, bunun için de spor salonu üyelerinin 'açık rızası' olması gerektiği belirtildi.

ALTERNATİF YOLLAR SAĞLANABİLİR

Kurul tarafından spor salonuna girişin alternatif yollarla sağlanmasının mümkün olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca alınan biyometrik verilerin kanunun 'işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma’ ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, devletin bağımsız düzenleyici bir kurumudur. Kişisel verilerle ilgili hak ihlâllerine ilişkin şikâyetleri de karara bağlıyor.