Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en kritik maçında düdük Cüneyt Çakır'da olacak
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
22 Aralık Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
24 Aralık Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy