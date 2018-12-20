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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en kritik maçında düdük Cüneyt Çakır'da olacak

20 Aralık 2018, Perşembe 14:31 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar: 

22 Aralık Cumartesi: 

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Özgür Yankaya 

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık 

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Cüneyt Çakır 

23 Aralık Pazar: 

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek 

16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım 

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus 

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler 

24 Aralık Pazartesi: 

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk 

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

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