Galatasaray, sezonu 69 puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 67 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in önünde bitirerek üst üste 2, toplamda ise 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Sezonu 16. sırada tamamlayan Bursaspor, 17. bitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 18. Akhisarspor, lige veda etti.

Avrupa kupalarına gidecekler

Türkiye'yi gelecek sezon 5 takım Avrupa kupalarında temsil edecek.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. İkinci Medipol Başakşehir ise UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde gruplara kalmak için yarışacak.

Ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gruplardan katılacak. Trabzonspor ise "Kupa 2"de eleme maçları oynayacak.

Şampiyon Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmasıyla lig 5'incisi Evkur Yeni Malatyaspor da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Sarı-siyahlılar, gruplara katılabilmek için eleme maçları yapacak.

Son haftanın skorları

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yapılan maçlarda alınan skorlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-2

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 4-3

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 2-3

Atiker Konyaspor-Akhisarspor: 0-0

Göztepe-MKE Ankaragücü: 2-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 3-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 1-2

Diagne, rekorla gol kralı oldu

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli Mbaye Diagne, gol kralı unvanını aldı.

Sezonun ilk yarısını Kasımpaşa'da geçiren ve 20 kez fileleri havalandıran Diagne, ikinci yarıda ise sarı-kırmızılı formayla 10 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne, toplamda 30 golle krallığa ulaşırken, bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını da eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten devraldı.

Sarı-kırmızılı futbolcuyu 17 golle Çaykur Rizesporlu Vedat Muric, 16'şar golle Beşiktaşlı Burak Yılmaz ve Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse izledi.

AA