Spor turizmine 81 il stratejisi

Dünyada birçok ülkede spor, turizm gelirleri içinde yüzde 10 paya sahip. Türkiye’de ise spor turizminin toplam gelirler içinde yüzde 1.5-2 payı var.

Yüzde 90'ı golf ve futbol

Normal bir turist ortalama 700 dolar harcarken, spor turisti 1.300 dolar harcama yapıyor. Yani gelirleri artırmak için spor turizmini de geliştirmek gerekiyor. Türkiye’de spor turizmi gelirlerinin yüzde 90’ı golf ve futboldan geliyor ancak kayak, ekstrem sporlar, sualtı sporlarına da elverişli. İşte bu kapsamda Türkiye’nin spor turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 10-13 Kasım tarihleri arasında Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı düzenlendi.

Yol haritası çıkarılacak

Antalya’da düzenlenen organizasyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin 81 ilinde spor turizmine yönelik potansiyel olduğunu belirterek, “Türkiye’nin spor turizminin kapsamlı bir envanterini çıkararak güçlü olduğumuz alanları tespit edip oralara yoğunlaşacağız. Spor turizminin coğrafyasını belirleyip haritalandırıyoruz. Böylece bölge bazında spor turizminin potansiyelini ortaya koyacağız. Rekabet gücü yüksek branşlar dikkate alınarak bir strateji hazırlanacak” dedi.

Organizasyonda başarılıyız

Tesisleşme adına atılan büyük adımların spor turizmine büyük destek sağlayacağını belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye, en prestijli organizasyonlar için gerekli olan bütün altyapıya ve imkanlara sahip. Artık en üst düzey uluslararası organizasyonlar için doğal aday olma niteliğine kavuştuk. Organizasyonlarda oldukça başarılıyız. Örneğin Mayıs 2020’de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. Bu yıl UEFA Süper Kupa Finali’ne ev sahipliği yaptık. Golf, motor sporları gibi pek çok alanda uluslararası organizasyonu başarıyla düzenliyoruz.”

Ölü sezona kamp dopingi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, son dönemde sporcu sağlığı turizminin de ön plana çıkmaya başladığını söyledi. Antalya’da 54 olimpik sporun her biri için kamp imkanı olduğunu belirten Karaloğlu, “Bunu, turizmi 12 aya yaymak için değerlendirebiliriz. Ekim-nisan arasındaki ölü sezonu spor turizmiyle doldurabiliriz” dedi.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU