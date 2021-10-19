Spor tutkunları ‘organ nakli’ için sanal koşuda bir araya gelecek

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla 1-24 Ekim tarihleri arasında sanal koşu düzenlenecek.

“Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life” sanal koşusu, bu yıl binlerce gönüllünün katılımıyla 21 Ekim’de start alacak. Spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getirecek organizasyonda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek, organ bağışı çağrısında bulunulacak. Sanal koşuya katılacak olan gönüllüler, istedikleri yerden yarışa katılabilecekler.

Sporseverler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim’de saat 00.00’dan 24 Ekim 23.59’a kadar istedikleri zaman diliminde koşabilecek. Ölçümde, akıllı saatler veya mobil uygulamalar kullanılacak.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN KATILIM SAĞLANABİLECEK

Hastane tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, yarışa katılım süreciyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Yarışa katılmak isteyen katılımcılar www.runforlife.com.tr sitesi üzerinden koşuya ücretsiz olarak kaydolabilecek. Sanal koşu ile Türkiye’nin her yerinden bu anlamlı hedef için koşmak isteyen kişiler, kayıt yaptırıp koşabilecek. Katılımcılar; yarış öncesinde göğüs numarası, madalya, yarış tişörtü ve hijyen setinden oluşan yarış kitini www.runforlife.com.tr sitesi kayıt ekranında belirtilen ve kendilerine uygun olan lokasyonda bulunan Medicana Hastaneleri’nden 21 Ekim – 23 Ekim tarihlerinde alabilecekler. Yarışı tamamlayan herkese online katılım sertifikası ve dijital madalya verilecek. Türkiye’nin en yüksek katılımlı sanal koşusuna sahne olması beklenen yarışmaya katılmak için www.runforlife.com.tr web adresinden kayıt oluşturabilecek. Dereceye girenlerin ilanı yine www.runforlife.com.tr sitesinden, 27 Ekim tarihi itibariyle ilan edilecek.”

DHA