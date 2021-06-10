Spor yapan astımlı çocuk daha sağlıklı

ASTIMLI ÇOCUK SPOR YAPABİLİR Mİ?

Çocukları astım olan bazı aileler çocuklarının spor yapmasını istemiyor hatta beden eğitimi derslerine katılmaması için bizlerden rapor talep ediyorlar. Ancak astımlı çocukların egzersiz yapmaları çok önemli. Spor yapan çocukların akciğer kapasiteleri daha iyi gelişiyor, bu çocuklarda ilaç ihtiyacının ve planlanmamış doktor ziyaretlerinin azaldığını gösteren çalışmalar var. Buradaki önemli olan şu: Düzenli bir egzersize başlamadan önce hekiminiz ile çocuğunuzun durumunu görüşün. Eğer astım ilaçlarını kullanmasına rağmen egzersiz sırasında ve sonrasında çocuğunuzda öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi şikayetleri oluyorsa egzersiz öncesinde rahatlatıcı ilaçlar kullanabilir. Bu arada çocuklar ağır astım belirtileri kontrol altında olduğu sürece okul seyahatlerine gidebilir. Seyahat öncesinde mutlaka sorumlu kişilere çocuğun hastalığı, gerekli durumlarda kullanılabilecek tedavilerle ilgili bilgi verilmeli.

ASTIMIN MEVSİMLERLE İLGİSİ VAR MI?

Astım şikayetleri ilkbahar, sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde daha fazla artabilir. Bu konuda neler yapılabileceğinin bilgisi mutlaka doktordan alınmalı. Polenlerin aktif olarak uçuştuğu dönemlerde, özellikle sabahın geç saatlerinde ve akşam üzeri çok dışarı çıkmamaları gerekiyor. Dışarı çıkılmışsa eve gelindiğinde mutlaka saçlarını yıkamalarını ya da duş almalarını, dışarıda giyilen giysilerin hemen değiştirilmesini öneriyoruz. Böylece hasta dışarıdan taşınan polenlerden ev ortamında kurtulmuş oluyor.

KIYAFET SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Astımlı çocukların özellikle yün türünde kıyafetlerden uzak durması, pamuklu giysileri tercih etmesi gerekir. İç çamaşırları da pamuklu olmalı. Soğuk havalarda ise çocuklar kat kat giyinmeli, soğuktan koruyucu nitelikte olmalı.



