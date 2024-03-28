25 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'ye! Bu transfer çok konuşulur
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Yaz transfer dönemi gelmeden sarı-lacivertli ekip hakkında çılgın bir iddia ortaya atıldı. Bonservisi 25 milyon Euro olan yıldız futbolcuya Fenerbahçe'nin talip olduğu yazıldı.
Fenerbahçe'de gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başlayan kurmayların bonservisi 25 milyon Euro olan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istediği iddia edildi.
KONGRE ZAMANI
Fenerbahçe Spor Kulübü, 2 Nisan'da olağanüstü kongre gerçekleştirecek. Bu kongrede güncel konuların ele alınması beklenirken ligden çekilme konusu da üyelere sorulacak. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 9 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kongre sonrasında Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği netlik kazanacak.
KADRO PLANLAMASI YAPILMAYA BAŞLANDI
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetiminin gelecek sezon görevde olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ama Fenerbahçe'de gelecek sezonun futboldaki kadro planlaması yapılmaya başlandı. Gelecek ve gidecek oyuncuların resmiyet kazanması bekleniyor.
MARİO BRANCO ÇAĞLAR’I SORACAK
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’yü devre arasında sezon sonuna kadar kiralamıştı. Hem SarıLacivertliler Milli futbolcudan çok memnun, hem de Çağlar, kariyerine Çubuklu formayla devam etmeye sıcak bakıyor. Sportif direktör Mario Branco’nun, yıldız stoperin kariyerini Fenerbahçe’de sürdürmesi için önümüzdeki günlerde Atletico Madrid ile bir görüşme yapması bekleniyor. Branco’nun ilk hedefi, Çağlar’ı 1 yıl daha kiralamak ancak bonservisi için de bilgi alacak.
FRANSA’DAN ÇILGIN WİSSA İDDİASI
Fransa’da yayın yapan African Foot United internet sitesi, Brentford forması giyen Yoane Wissa için bu yaz döneminde birçok takımın teklif yapacağını yazdı. Haberde, bu kulüpler arasında Fenerbahçe’nin de olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in, Demokratik Kongo’lu golcüyü yakından takip ettiği ve teklif yapabileceği kaydedildi. Ancak Wissa’nın bonservis bedelinin 25 milyon Euro olduğu vurgulandı.
EN PAHALI TRANSFER CENGİZ
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi, geçen yaz 15 milyon Euro’ya Marsilya’dan alınan Cengiz Ünder.
SEZON PERFORMANSI
Yoane Wissa, bu sezon Brentford forması ile 27 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.