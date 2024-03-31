3 büyüklere göz kırptı

26 yaşındaki Boşnak orta saha, “Antalya’ya gelirken amacım; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarından teklif almaktı. Şu ana kadar gidişattan çok mutluyum” dedi. Saric’in menajeri aracılığıyla yaz transfer döneminde İstanbul’un devleriyle temasa geçeceği öğrenildi.

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MİLLİ GÜREŞÇİLER OLİMPİYAT AŞKINA

Azerbaycan’da 5 Nisan’da düzenlenecek kalifikasyon müsabakalarına hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı, burada kota alarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya için mücadele etmeyi hedefliyor. Milli sporcular Selçuk Can, Burhan Akbudak, Ali Cengiz ve Doğan Yılmaz; olimpiyatlara hazır olduklarını söyledi.

KADIN MİLLİLER RİVA’DA TOPLANDI

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden Kadın A Milli Takımımız, Riva’da bir araya geldi. 5 Nisan Cuma günü İsviçre ile deplasmanda ve 9 Nisan Salı günü Macaristan ile Pendik’te iki önemli maça çıkacak olan milliler, hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde sürdürecek.

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MERİH: DERBİYİ KAZANACAĞIZ

Suudi Arabistan Ligi’nde yarın Al Ahli ile Al Ittihad derbisi oynanacak. Al Ahli’de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, “Büyük bir derbi ve bizim için önemli bir maç. Umarım ne kadar iyi olduğumuzu göstereceğiz. Taraftarlarımızı derbiyi kazanarak onları mutlu edeceğiz” dedi.

ASLAN VE SUDE BAY KAZANANLAR OLDU

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu’nun 5. ayağı Antalya’da sona erdi. Erkeklerde Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 212 skorla birinci oldu. Kadınlar da ise Gloria Golf Kulübünden Sude Bay 233 gross skorla birincilik elde etti.